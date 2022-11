Kan felle kerstverlichting in winkelstraten nog? ‘Klakkeloos verlichten niet van deze tijd’

Ed Hoffman beschrijft zijn geluk in Den Bosch

DEN BOSCH - Bosch Geluk. Dat is de titel van het boek van Bosschenaar Ed Hoffman. In de bundel met 54 columns beschrijft hij de liefde voor de stad in verschillende toonaarden. Hoofdrollen worden - hoe kan het anders - opgeëist door de Sint-Jan en Jheronimus Bosch.

11 november