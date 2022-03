Karel Thiel geëerd met plaquette: ‘Hij was geen doorsnee burger’

DEN BOSCH - Een bronzen plaquette, die donderdagmiddag aan de gevel van de voormalige muziek(instrumenten)winkel op de hoek Graafseweg-Elzenstraat is bevestigd, herinnert aan Karel Thiel. De bekende Bosschenaar overleed vorig jaar op 91-jarige leeftijd. Het bijzondere aandenken is door de gemeente (financieel) ondersteund.

Karel Thiel was onder meer muzikant en liedjesschrijver en bestierde een muziek(instrumenten)winkel die in 1970 elders in de buurt gestalte kreeg. In 1977 vond een verhuizing plaats naar de locatie waar hij 44 jaar bivakkeerde. Op initiatief van kleinzoon Mitchell de Vaan is er ter plekke een massief bronzen plaquette gerealiseerd.

Tevredenheid en trots, het zijn gevoelens die overheersen bij De Vaan. „Na opa’s dood, op 28 februari 2021, hebben we binnen de familie gesproken over de mogelijkheid hem op de een of andere manier te eren. Maar ja, hoe dan? Aangezien opa veel heeft betekend voor Den Bosch, met inbegrip van Oeteldonk, en voor de muziekwereld in de brede zin van het woord vonden we een dergelijke gedachtegang zeker niet onlogisch klinken”, blikt de kleinzoon terug.

Politiek

,,In eerste instantie dachten we ook aan een bronzen borstbeeldje als uitingsvorm richting een postuum eerbetoon. Al snel kwamen we tot de conclusie dat vanwege het prijsverschil een plaquette een stuk haalbaarder was.”

Plaquette Karel Thiel

Contact opnemen met de politiek was stap één van het door De Vaan opgestelde plan de campagne om het beoogde doel te verwezenlijken. „Per slot van rekening hebben dit soort uitzonderlijke ondernemingen raakvlakken met de openbare ruimte. Ik heb aangebeld bij de fractie van Bosch Belang. De reactie was meteen positief, de partij zou het in de gemeenteraad ter sprake brengen.”

Stoeptegel

Het was Joep Gersjes, indertijd nog actief voor Bosch Belang, die in de raadszaal de microfoon ter hand nam. „De gemeente kent geen actief beleid op dit gebied, maar is over het algemeen - gekeken naar een eventuele precedentwerking - heel terughoudend. Toch willen we als college in dit specifieke geval graag onze medewerking verlenen, omdat Karel Thiel geen doorsnee burger was”, luidde de reactie van wethouder Mike van der Geld. Raadslid Sjef van Creij opperde nog gauw de mogelijkheid om de hommage tot uiting te brengen in de vorm van een stoeptegel, een voorstel dat onmiddellijk in de prullenbak belandde.

Karel Thiel in de hoedanigheid van muzikant

Groen licht

Nadat de politiek groen licht had gegeven, nam De Vaan contact op met Zayaz, de verhuurder in kwestie. „Wij hanteren evenmin regels of protocollen voor dit zaken, die gaan er ook niet komen”, aldus een woordvoerder van de corporatie. ,,Maar we vonden het voorstel dermate sympathiek, dat we een volmondig ja hebben afgegeven.”

De Vaan had ondertussen bij wijkmanager Paul Hilgers geïnformeerd of er geld beschikbaar was vanuit het Wijk-, buurt en dorpsbudget. Dat bleek het geval. „Daarna was het tijd om te gaan shoppen. Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij de Bronzen Beelden Winkel in Kampen. Zelf ben ik verantwoordelijk voor de tekst van de plaquette. Als opa het eindresultaat gadeslaat vanuit de hemel, zal hij dat ongetwijfeld met een goedkeurende blik doen.”



