Kerstboodschap bisschop Gerard de Korte in Den Bosch: internet is open riool van beledigingen

DEN BOSCH - De kerstboodschap van bisschop Gerard de Korte in de Sint-Jan in Den Bosch maandagavond was vooral een pleidooi voor hoffelijkheid. Daarmee samenhangend sprak hij over de verruwing van omgangsvormen, vooral op digitaal gebied. ’Het internet is in de hedendaagse samenleving, waarin versimpeling en verharding regelmatig de kop opsteken, niet zelden een open riool voor uitingen van discriminatie en andere vormen van beledigingen. Ik pleit nadrukkelijk voor hoffelijkheid en respect. Grofheid en lompheid zijn besmettelijk, maar vriendelijkheid is dat evenzeer’.