Kerstfanaten zetten de boom steeds vroeger: ‘Brengt direct sfeer in huis’

Veel wandelaars Bossche­broek op sinter­klaas­mid­dag: ‘In een file lopen voelt als boodschap­pen doen’

DEN BOSCH - ,,Het is nu wat grijs, maar als het in het Bossche Broek mooi weer is, zie je mij hier niet.” Heather Holman uit Den Bosch maakt zondag met vijf mede-cursisten vanuit Vught een rondje door Het Bossche Broek. ,,Als ik in een file in de natuur achter elkaar aan moet wandelen, voelt het alsof ik in een winkelcentrum loop.”

17:20