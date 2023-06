Ketamine is zó gevaarlijk dat er in Den Bosch een eigen poli voor de drug is: ‘Bij sommigen moet de blaas eruit’

Financieel directeur WSD: ‘Heel ouderwets: eerst geld verdienen, dan pas uitgeven. Dat geeft rust’

BOXTEL/VUGHT - Hij vecht in Den Haag tijdens allerlei landelijke overleggen voor een fatsoenlijk loon voor mensen die zijn aangewezen op werk via een sociaal werkbedrijf zoals WSD, dat voor negen gemeenten in de driehoek Den Bosch/Tilburg/Eindhoven werkt. Want werkende armen in een héél rijk land vindt financieel directeur van WSD Rob Vorstenbosch absoluut niet kunnen.