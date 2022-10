Kindcentrum in hartje Den Bosch wacht al jaren op aanpak verkeerschaos: ‘Wachten we op ernstig ongeval?’

Publieksle­zing onderzoe­kers Reinier van Arkel: wie is gewoon en wie buitenge­woon?

DEN BOSCH - Psychiatrisch ziekenhuis Reinier van Arkel organiseert voor maandag 10 oktober de publiekslezing ‘Hoe gewoon is buitengewoon?’ in het Jheronimus Bosch Art Center. Op deze dag van de geestelijke gezondheid vertellen drie hoogleraren over hun werk en onderzoek.

5 oktober