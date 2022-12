Kleine 60 kilo oud papier per inwoner per jaar, dat moet minder; Vught voert Ja/Ja-sticker in

met video Opnieuw explosie in Den Bosch: ‘Het leek wel oorlog, viel van de bank toen de knal kwam’

DEN BOSCH - Een explosief is in de nacht van vrijdag op zaterdag afgegaan bij een woning aan de Zirkoon in Den Bosch. Daardoor werd onder meer de voordeur van de woning verwoest. De politie bewaakte de woning na het incident omdat de voordeur aan gruzelementen lag.

