Koninklijke onderscheiding voor Jan van Mil bij wie BVV zó in het hart zit

DEN BOSCH - Jan van Mil (88) uit Den Bosch heeft vrijdagmiddag een Koninklijke onderscheiding gekregen. De Bosschenaar is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor al zijn vrijwilligerswerk in de sport. Met name bij ‘zijn’ BVV is hij erg actief geweest.