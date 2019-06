Kritiek Van de Donk valt verkeerd bij politie

Bewoners Willem­spoort Den Bosch in hoger beroep voor bezoekers­par­keer­plaat­sen

27 juni DEN BOSCH - Bewoners van de appartementen op Willemspoort in Den Bosch gaan in hoger beroep om de in hun ogen 33 tijdelijke bezoekersparkeerplaatsen met slagboom een definitieve status te geven. En willen ze duidelijkheid over de vraag of die parkeerplaatsen bij de verkoop van de woningen beloofd is.