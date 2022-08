Kunstenaar Jacques Frenken overleden: ‘Mensen zagen me als de antichrist’

Tranen van opluchting bij Oekraïense vluchtelin­gen, verblijf in Emmaus half jaar verlengd

HELVOIRT - Als ze het Ave Maria zingt, krijg je spontaan kippenvel. Maryna Talia-Kaliuzhna (38) is zangeres en één van de 75 Oekraïense vluchtelingen die verblijven in Emmaus in Helvoirt. Ze is blij dat de (nood)opvang in het bezinningscentrum met een half jaar wordt verlengd.

