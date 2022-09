Kunsttegels op het Bernardplein

Zes kerken verkopen is megaklus voor nieuwe Bossche pastoor: ‘Geschrok­ken van de emotionele reacties’

DEN BOSCH - Eén kerk verkocht, nog vijf te gaan. De nieuwe Bossche pastoor Paul Janssen is afgestudeerd bouwkundige, maar begint aan een klus die weinig met bouwen van doen heeft. Of toch? ,,Geloof is sterker dan een gebouw.”

19 september