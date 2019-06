Laatste kastelen in de Haverleij: dag uitzicht, hallo drukte

Schutting bij hotel Central is beziens­waar­dig; met kusjes van Anna

7:00 Za. 29 juni DEN BOSCH - Bouwschuttingen zien er meestal niet uit. Op de Markt was de wand die bij hotel Central staat voor de bouw van een nieuwe serre geen aanwinst. Maar dat is sinds een week anders. Het ruim twintig meter lange houtwerk is veranderd in een bezienswaardig project. Hoteleigenaar Karin Rademaker vroeg het Bossche Artishock events en marketing om er iets fraais voor te bedenken.