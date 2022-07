Leefbaar 's-Hertogenbosch over uitstel Sluis 0: ‘Hoe heeft dit fantastische plan ons zo kunnen ontglippen?’

Zeldzaam fornuis ontdekt in monumen­taal pand in Den Bosch

DEN BOSCH - In de Bossche Verwersstraat 8 (modezaak Beau) is door een Bossche bouwhistoricus een ‘zeer zeldzaam’ 19e-eeuws gemetseld fornuis ontdekt. ,,In Nederland is nog maar één ander exemplaar bekend in deze uitvoering’’, aldus een woordvoerder van Erfgoed 's-Hertogenbosch.

11 juli