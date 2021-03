Leentjebuur spelen is ook goed voor je karma: ‘Van helpen krijg ik een boost’

Zestig vergunnin­gen voor extra terrassen in Den Bosch. En helpt parkeerkor­ting om drukte te voorkomen?

17 maart DEN BOSCH - Het afwachten of je ondanks de coronaregels over een poosje weer op een horecaterras mag zitten. Maar de gemeente Den Bosch heeft in alvast zo'n 60 vergunningen verleend of ‘in de maak’ voor extra terrasruimte. Ze mogen er staan vanaf 15 maart tot 31 oktober.