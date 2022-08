Leerlingen van De Kameleon schenken bijna 10.000 euro aan Vicki Brownhuis

Stomerij en kousenwin­kel in Rosmalen stopt: ‘Dat vuurwapen heb ik maar netjes teruggege­ven’

ROSMALEN - Opnieuw stopt een speciaalzaak er mee. Deze zaterdag is de laatste dag dat kousenspeciaalzaak Lianda aan de Dorpsstraat in Rosmalen open is. En daarmee verdwijnt ook de stomerij.

