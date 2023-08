Let de Boulevard begin! (en vergeet je poncho niet)

Het koorddan­sloop­je van Jan of de laatste ademstoten van Laurence’s man: bij Katja Heitmann ervaar je hoe dat voelt

TILBURG/DEN BOSCH - Een archief met menselijke bewegingen die niet mogen worden vergeten. Dat is Motus Mori. Nu is er ook Reliquiem van Katja Heitmann, waarbij bezoekers bewegingen van onbekenden in hun eigen lijf mogen ervaren. Dat kan bij museum De Pont en Theaterfestival Boulevard.