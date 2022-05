Libéma Open over meespelen Rus Medvedev: ‘Onmogelijk om op basis van nationaliteit te weigeren’

Oeteldon­ker Luciën Teurlings nieuwe voorzitter van De Kikvor­schen

De leden van de Komische Fanfare De Kikvorschen hebben Luciën Teurlings gekozen tot de nieuwe voorzitter van hun vereniging. Hij volgt bij de hofkapel van Prins Amadeiro XXVI in Oeteldonk na meer dan achttien jaar Bertie van den Heuvel (foto) op. Van den Heuvel is direct benoemd tot Erevoorzitter van De Kikvorschen. Teurlings treedt in november als nieuwe voorzitter aan. De Oeteldonker is oud-minister van Intocht (3 jaar) en Protocol (4 jaar) van de Oeteldonksche Club.

25 april