Liefst 1136 bomen plat voor nieuwe N65; compensatie onder de maat volgens natuurvereniging

Natuurlijk doet het pijn en vindt gedeputeerde Suzanne Otters uit Vught het ook niet fijn om te zien dat er in het dorp waar ze woont zoveel bomen moeten sneuvelen voor de ombouw van de N65. ,,Maar…”, zegt ze. ,,We hebben voor de reconstructie van de N65 gekozen en voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid is dit een goede oplossing.”