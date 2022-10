Lokale site mag schrijven dat nieuwbouw van huis PrijsVrij-directeur Van Deursen niet wil vlotten

Kunste­naars Den Bosch ‘landen’ in Jamfabriek

DEN BOSCH - De kunstenaars van het Stedelijk Overleg Kunstenaars Den Bosch (STOK) hebben weer een nieuwe ruimte gevonden. Dit keer ‘landen’ zij in een ruimte van 16 bij 6 meter in de Jamfabriek aan de Helftheuvelweg 11 in Den Bosch-West.

7 oktober