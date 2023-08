Luc en Carla wonen in het oude doktershuis: ‘We hopen dat het in de familie blijft’

Boulevard Weer helemaal terug naar de Parade met Boulevard, dat gaat ’m niet worden

DEN BOSCH - Het is dé vraag die op tafel ligt tijdens deze natte, maar inspirerende Boulevard: wat gaat er volgend jaar gebeuren? Terug vanuit het Zuiderpark naar de Bossche binnenstad nu het verbouwde Theater aan de Parade bijna klaar is? Nou, zo simpel is het niet.