Luchtballon landt pal op drukke kruising in Den Bosch: ‘De wind draaide vrij onverwachts’

Paars, rood of grijs, welke kleur krijgt het nu versleten dak van de Sint-Jan?

8 september DEN BOSCH - Door weer en wind is het dak van de Sint-Jan in Den Bosch grotendeels versleten en schiet de bevestiging op sommige plaatsen tekort. Dat heeft vooralsnog niet tot lekkages geleid omdat de leistenen elkaar grotendeels overlappen. Toch worden er nu miljoenen uitgetrokken om het dak van de kathedraal de restaureren. De vraag is alleen welke kleur het monumentale dak gaat worden: paars, rood met tinten groen of grijs?