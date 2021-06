Luchtballon scheert rakelings langs woontoren en maakt noodlanding in wijk in Den Bosch: ‘Adrenaline voelde ik wel’

update Leerlingen Van Maerlant hoeven wiskunde-exa­men toch niet over te doen van demissio­nair minister Slob

9 juni DEN BOSCH - Middelbare scholieren van wie het eindexamen is zoekgeraakt, hoeven die niet opnieuw te doen. Het gaat om ongeveer 150 leerlingen van drie scholen, waaronder de 44 leerlingen op het Van Maerlant in Den Bosch. Minister Arie Slob van Onderwijs strijkt ‘bij hoge uitzondering’ de hand over het hart.