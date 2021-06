Luchtballon scheert rakelings langs woontoren en maakt noodlanding in wijk in Den Bosch

Alle 80.000 afvalcon­tai­ners in Den Bosch nieuwe chip, omdat er her en der nog ‘illegale’ groenbak­ken staan

10 juni DEN BOSCH - Bij een paar honderd Bossche huishoudens staan nog groencontainers in de voor- of achtertuin waar niet voor betaald wordt en daarom krijgen alle circa 80.000 grijze en groene containers in de gemeente nog vóór het einde van dit jaar een nieuwe chip. Den Bosch schat dat het sinds 2016 18.000 euro per jaar misloopt aan inkomsten vanwege de niet (goed) geregistreerde extra groencontainers.