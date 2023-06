Luchtkwaliteit bij Engelen half jaar onder de loep; welke invloed hebben A59 en industrie?

GGD-vaccinatie in Den Bosch heeft zaakjes nu wel op orde: ‘Geen lange rijen meer in de hitte’

DEN BOSCH - Geen lange rijen meer, verkeer dat met borden en hulp van verkeersbegeleiders in goede banen wordt geleid, water in de hal en ‘Efteling-rijen die door de gang ‘kronkelen’. De GGD Hart voor Brabant heeft na de drukte van maandag waarbij honderden (jonge) mensen in de hitte zonder water of informatie op hun vaccinatie moesten wachten, een dag later ‘haar’ lesje wel geleerd.