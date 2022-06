Lucien en Claudia beklimmen de Kaunertaler gletscher met de handbike: ‘Dat wordt gegarandeerd keihard janken boven’

Vijf jaar geleden was Lucien Smit nog zo fit als een hoentje. Hij werkte volle bak en was een fanatiek hardloper. Tot zijn deelname aan de marathon in Rotterdam in 2018. Na 31 kilometer kreeg hij een tia. Er ging even iets mis met een bloedvat in zijn hersenen. ,,In eerste instantie dachten ze dat ik oververmoeid en oververhit was, maar ik knapte niet op. ’s Nachts heb ik waarschijnlijk nog twee herseninfarcten gehad en kon ik delen van mijn lichaam niet meer bewegen”, blikt hij terug.