Maartje (19) uit Rosmalen stapte bij een jongen in de cabrio, haar leven zou dramatisch veranderen: ‘Maar ik weiger kwaad te zijn op hem’

Denk voorzich­tig eens aan fusie met Den Bosch, zo geven onderzoe­kers mee aan gemeente Maasdriel

KERKDRIEL - Geen geoliede machine, maar knarsende raderen. Er staat weinig opbeurends in de conclusies van het onderzoek naar het functioneren van Maasdriel: de ambtenaren zijn onvoldoende in staat om het complexe werk uit te voeren, burgemeester en wethouders moeten het wiel steeds opnieuw uitvinden en er zijn zorgen over de financiële situatie. Tip voor de lange termijn: ga samen met een andere gemeente, misschien wel met Den Bosch.