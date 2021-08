Man (37) in been geraakt bij schietincident in Den Bosch

DEN BOSCH – Een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is maandagochtend gewond geraakt bij een schietincident aan de Schutskampstraat in Den Bosch. Hij liep verwondingen op aan zijn been, aldus de politie.

Meldingen over het schietincident kwamen rond 08.10 uur binnen. In eerste instantie werd alleen een ambulance opgeroepen omdat het om een ‘onwelwording’ zou gaan. Later kwam ook de politie ter plaatse. Zij gaat vanwege de verwonding van de man - een schotwond - uit van een schietincident.

Explosieve stof

Het slachtoffer was aanspreekbaar en werd gevonden in een woning. In de berging daarvan werd in oktober vorig jaar een explosieve stof gevonden. Tientallen bewoners van omliggende woningen moesten toen worden geëvacueerd. Het is niet duidelijk of de bewoner van toen nu nog steeds in het huis woont.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. De Forensische Opsporing gaat in en rondom de woning op zoek naar sporen en rechercheurs verzamelen informatie van onder meer het slachtoffer en mensen uit de buurt.

Mercedes gevonden

In de buurt van het adres aan de Schutskampstraat is ook een geparkeerde Mercedes aangetroffen. De voordeur van de bestuurderskant was half geopend, de buitenspiegel en voorruit beschadigd - mogelijk door een schot. Ook het achterruitraampje stond deels open. De politie onderzoekt of de gewonde man iets met het voertuig te maken heeft.

Vlakbij de plaats waar de Mercedes staat, zijn bewakingscamera’s te zien. Een agent heeft een man op straat gevraagd om de opnamen beschikbaar te stellen voor het onderzoek. Hieruit blijkt mogelijk of de gewonde man en de auto aan elkaar gelinkt zijn.

Volledig scherm Er wordt onderzoek gedaan. © Bart Meesters

Volledig scherm De voorruit van de gevonden Mercedes is beschadigd. © Bart Meesters

Volledig scherm Schietincident aan de Schutskampstraat in Den Bosch. © Bart Meesters

Volledig scherm De politie doet onderzoek bij de gevonden Mercedes. © Bart Meesters