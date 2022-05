Man (42) uit Rosmalen opgepakt voor overval op Mark Gillis

Ontmoe­tings­cen­trum DePetrus belangrijk voor Vught en dat mag geld kosten; subsidie tot 2036 verlengd

VUGHT - Iedereen is het erover eens: DePetrus is een van de parels van Vught. Financieel gezien blijft het ontmoetingscentrum in de voormalige Petruskerk wel een lastige kluif. Om het voortbestaan niet in gevaar te brengen, verleent de gemeente tot 2036 een bijdrage van ruim 138.000 euro.

