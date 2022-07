Man betrapt bij stelen van jas in Perry Sport: ‘Meneer had het koud’

UPDATE Justin Reinir Croes krijgt Bossche kunstprijs Jheronimus én gratis atelier

DEN BOSCH - Beeldend kunstenaar Justin Reinir Croes (32) is uitgeroepen tot winnaar van de Jheronimus Atelierprijs 2022. De pas afgestudeerde kunstenaar aan de St. Joost School of Art & Design in Den Bosch mag nu een jaar lang gratis gebruik maken van een atelier in de Bossche Willem Twee Kunstruimte.

29 juni