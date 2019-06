Man overleden na eenzijdige aanrijding in Den Bosch

Column Stoeltjes liggen al in het water, maar de proef is nog niet voorbij

7:01 Za 7 jun. Het zonnetje scheen uitbundig en toch was Stadspark Mariënburg uitgestorven. Het was dan ook wel maandagmorgen in niet bepaald het drukste parkje van de stad. Ondanks dat er niemand op de bankjes zat, werden er toch wat stoelen bijgezet. In de hoop op drukkere tijden.