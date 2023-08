Man staat terecht als ‘kopschopper’: ‘Als ik echt had geschopt, had hij geen carnaval meer gevierd’

Reekenaar die 12-jarig meisje misleidde en chanteerde met naaktfoto hoeft toch maar één dag de cel in

REEK/DEN BOSCH - Geen twee weken, maar slechts één dag hoeft een Reekenaar in de gevangenis door te brengen voor het misleiden en chanteren van een 12-jarig meisje met een naaktfoto. Dat oordeel velt de rechter in het hoger beroep dat de man had ingesteld.