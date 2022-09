Man staat terecht voor schoppen en slaan van vrouw: ‘Zij gooide een fles naar de televisie’

Daarom stelt hij via een tolk dezelfde vraag op verschillende manieren aan de uit Polen afkomstige verdachte. De man geeft toe dat hij op 1 april vorig jaar thuis ‘flinke ruzie’ had met zijn toenmalige vriendin, die juist een baby had gekregen. Het had te maken met financiële problemen. Er was geen geld voor de zorgverzekering terwijl de vrouw juist zorg nodig had wegens bloedarmoede. ,,Ik werkte toen al heel hard om genoeg te verdienen. Ik had dat jaar maar een week vrij”, klaagt de man.