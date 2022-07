Man tijdens uitlaten van hond mishandeld door ‘achtervolger’

Bossche­naar (20) voor vierde keer in vijf maanden beboet voor scooterrij­den zonder rijbewijs

DEN BOSCH - Een 20-jarige man uit Den Bosch is in de nacht van dinsdag op woensdag voor een vierde keer betrapt op scooterrijden zonder rijbewijs. In de afgelopen vijf maanden is hij al drie keer bekeurd voor dezelfde overtreding. Uiteindelijk ging de man niet met één, maar met twee boetes naar huis.

