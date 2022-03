Mannen (33 en 34) uit Etten-Leur en Made aangehouden voor produceren drugs in amfetaminelab Rosmalen

Vorig jaar onderzocht de politie op 26 augustus samen met de brandweer en de gemeente een bedrijfspand aan de Kievitsven in Rosmalen na een melding over een vreemde anijsgeur in de omgeving. In een verborgen ruimte in het pand werd een compleet amfetaminelab ontdekt. Naast de apparatuur werden ook chemicaliën gevonden die voor de productie gebruikt worden.