Marc van der Linden na beschuldiging Jan Roos: Ik ben niet ontslagen en gebruik geen coke

De afzuiging is weg, en dus kan de rechter zich niet uitspreken over ‘overlast’ in Jheroni­musto­ren

12:44 Do 22 nov. De rechter kan en wil zich niet uitspreken over de overlast in de bovenste appartementen van de Jheronimustoren, nu de door twee bewoners verguisde installatie niet meer op het dak staat. Die bewoners zijn inmiddels wel weer in gesprek met de nieuwe eigenaren.