Marco Kroon toonde geslachtsdeel en mishandelde agenten tijdens carnaval, Defensie schorst oorlogsheld

DEN BOSCH - Militair Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, moet voor de rechter komen op verdenking van meerdere incidenten tijdens carnaval in Den Bosch. Het gaat om schennis van de eerbaarheid, belediging en eenvoudige mishandeling. Defensie heeft besloten de topmilitair voorlopig te schorsen. Mocht Kroon straks schuldig worden bevonden, is de kans groot dat hij zijn dapperheidsonderscheiding moet inleveren.

Het Brabants Dagblad onthulde begin maart dat Kroon werd aangehouden nadat hij zich in de binnenstad van Den Bosch had misdragen.

Dat gebeurde op carnavalszondag op de Bossche Parade, het hart van het carnaval in de stad. De topmilitair vierde daar samen met zijn vrouw feest. In de avond werd hij door twee agenten te paard betrapt op wildplassen.

Onder invloed

De situatie liep al vrij snel uit de hand. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie blijkt dat Kroon drie agenten op onheuse en op strafbare wijze heeft bejegend. Zo zou hij zijn geslachtsdeel hebben getoond en zijn middelvinger hebben opgestoken naar een andere agent.

Bij zijn aanhouding zou hij volgens het OM een agent een kopstoot hebben gegeven, zoals het BD al eerder meldde. De agent zou daar een bloedneus aan hebben overgehouden.

Kroon was op dat moment onder invloed van alcohol. Uit de blaastest bleek dat hij flink meer had gedronken dan twee biertjes. Drugs had hij niet gebruikt.

‘Opgeblazen in de media’

Zelf ontkende Marco Kroon via zijn advocaat Gert-Jan Knoops dat hij opzettelijk een kopstoot zou hebben uitgedeeld. ,,Er is geen sprake van opzettelijke handelingen”, liet de raadsman toentertijd aan deze krant weten.

Kroon vertelde later dat het incident een samenloop van omstandigheden was en werd opgeblazen in de media. ,,Het is anders dan hoe het wordt weggezet. Ik was gewoon carnaval aan het vieren, net als alle andere Brabanders.”

Kroon moet zich dit jaar nog verantwoorden voor de militaire politierechter in Arnhem. Een datum is nog niet bekend.

Niet welkom

Kroon zal zolang hij geschorst is niet aanwezig zijn bij officiële gelegenheden zoals dodenherdenking. Defensie vergoedt zijn advocaatkosten niet, wel zal hem zorg worden aangeboden als dat nodig is. Kroon werkt momenteel bij de Inspecteur der Krijgsmacht. Defensie wacht verder de rechtszaak af.

Het is de eerste keer dat Kroon wordt geschorst. Toen hij in 2010 werd vervolgd wegens overtreding van de Opiumwet en de wet Wapens en munitie gebeurde dat niet. Hij werd toen later vrijgesproken van drugsbezit. Wel werd de oorlogsheld veroordeeld tot een boete van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf van tachtig uur voor het bezit van vier stroomstootwapens.

Onderscheiden

Kroon werd in 2009 als eerste militair sinds 1955 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding van Nederland. Sindsdien zijn er tal van kwesties rondom zijn persoon geweest. Vorig jaar verscheen zijn boek Kroongetuige, waarin hij zijn lotgevallen in Afghanistan beschrijft.

De majoor raakte in opspraak, omdat hij pas jaren na dato beweerde dat hij bij een geheime operatie een vijandelijke strijder had omgebracht. Militairen moeten zoiets meteen melden. In november vorig jaar vertelde de ex-commando in de talkshow Pauw dat hij in Afghanistan op een geheime missie was verkracht.