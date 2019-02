Marggraff Stichting wil in herbouwd Zionsburg in Vught een soort Villa Pardoes vestigen

IVN-pro­ject 'Tiny Forest' brengt kinderen dichter bij de natuur in Den Bosch

7:35 DEN BOSCH - Leerlingen van de Brede Bossche School Haren, Donk en Reit planten maandagmiddag met wethouder van der Geld de eerste bomen en struiken voor een mini-bos in Den Bosch. Het eerste zogenaamde Tiny Forest in onze provincie groeit in de omgeving van de school op het veld tussen de wijken de Haren en de Reit.