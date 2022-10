Marloes en Morris, Bossche klimaatburgemeesters

Update + video Auto belandt in water in Den Bosch, bestuurder werd waarschijn­lijk onwel

DEN BOSCH - Een automobilist is maandagavond in Den Bosch het water ingereden, waarschijnlijk nadat hij onwel werd. Uiteindelijk kwam de bestuurder in het water bij de Haverleij op tijd bij bewustzijn en kon hij zelf uit de auto komen.

24 oktober