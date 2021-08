Matras in brand in gevangenis Vught

De sportclub blijft fier overeind, ook in coronacri­sis

7 augustus DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - Sportclubs kregen flinke klappen in de coronapandemie. Ook in deze regio. Maar, zo blijkt uit onderzoek, het vertrouwen in de toekomst is onverminderd groot. ,,Iedereen snakt weer naar een nieuw seizoen”, zegt voorzitter Piet van der Plas van OJC Rosmalen.