Meer windmolens dan verwacht in Bossche polder: ‘Niet meer afhankelijk van Rusland’

Dat er windmolens in de ‘Duurzame Polder’ boven Rosmalen en Nuland zouden komen, was al lang en breed bekend. De vraag was alleen hoeveel. Voor het Bossche deel mikte actieclub GROEN inZICHT op vier tot zes windmolens. Maar het daadwerkelijke aantal blijkt fors hoger. De nieuwe coalitie wil zestien windmolens in de polder neerzetten. Zonnepanelen komen er daarentegen niet.