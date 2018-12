Meisje (17) uit Rosmalen in zeer zorgwekkende toestand na ongeval

De Vughter­poort wordt beschermd stadsge­zicht, ja en dan?

1 december DEN BOSCH - Of hij weet dat hij over een kleine twee weken in een beschermd stadsgezicht woont? Jeroen Mulder loopt in zijn hardlooppakje op zijn gemak (‘ja, nu nog wel!’) richting het Bossche Broek, vlakbij zijn huis hier in de Bossche wijk Vughterpoort. Mulder knikt.