Menigte neemt afscheid van Soul King Jimi Bellmartin, ‘Hij was altijd positief’

ANALYSE Centen ontbreken, er gaat het komende jaar niet zo gek veel aan extra’s gebeuren in Den Bosch

19:33 DEN BOSCH - De gemeenteraadsverkiezingen gaan niet over het verdelen van de weelde, maar over het verdelen van de armoede. Duidelijker kon wethouder Jan Hoskam van financiën het niet zeggen. Er is geen geld voor nieuw beleid en corona hangt nog als een donderwolk boven Den Bosch. Een nieuw gemeentebestuur mag het na de verkiezingen dus uitzoeken.