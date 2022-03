Met ‘voetbalfamilie’ van FC Den Bosch praten over pestkoppen: 'Wat doe jij als je discriminatie ziet?’

Dit gebeurt er als een organisa­tie jouw vertrouwe­lij­ke gegevens lekt

‘Zien we Rachel Hazes binnenkort zwanger?’ Roddelkanaal Juicechannel wierp afgelopen week de vraag op, gevoed door informatie die mogelijk verkregen is van een medewerker van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het Bossche ziekenhuis onderzoekt nu het mogelijke lek. Dit gebeurt er als er daadwerkelijk sprake is van een gegevenslek binnen een organisatie.

6:03