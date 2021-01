Minister Grapperhaus bezoekt Graafsewijk in Den Bosch en steekt bewoners en ondernemers hart onder de riem

Hoeveel heb jij over voor het aller-, aller-, állereerste biertje dat je straks weer mag drinken?

22 januari DEN BOSCH - Stel je voor dat jij straks echt het állereerste biertje mag drinken in jouw stamkroeg. Of de eerste bent die het mes mag zetten in een biefstuk in jouw favoriete restaurant. Hoeveel zou jij daar voor overhebben? 5 euro? 50 euro? 100 euro?