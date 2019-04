Minister wil directeur PI Vught niet ontslaan, PVV dient motie van wantrouwen in

Horeca­nieuws: Amerikaan­se Freaksha­kes en Pancakes in nieuw en roze Frenchie Café in Den Bosch

12:43 Wo 3 ma. Van een donkere Italiaan naar suikerspinroze. Restaurant Oliva in de Orthenstraat wordt in juli Frenchie café, met onder meer over the top Freakshakes en de hele dag door American pancakes. Of roze Unicorn pancakes, voor de liefhebber.