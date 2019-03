Mogelijk combinatie tijdelijke woningen én stadscamping op velden RKJVV Den Bosch

Miraculeu­ze ontsnap­ping PI Vught, OM belt met advocaat gevangene: 'Maar ik had het al gehoord’

8 maart VUGHT - De officier van justitie heeft vrijdag contact opgenomen met Cem Polat, de advocaat van de man die donderdagmiddag ontsnapte uit de gevangenis in Vught. Over de inhoud van het gesprek wil de raadsman niets zeggen. ,,Ik kan wel zeggen dat ik het nieuws al van derden had gehoord”, zo laat Polat aan het Brabants Dagblad weten.