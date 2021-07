Mogelijk geschoten in Vught, drie verdachten achtervolgd en gecrasht op A12 bij Zoetermeer

VIDEOVUGHT - Na een ‘incident’ in Vught is zaterdagmiddag een vluchtauto achtervolgd en uiteindelijk gecrasht op de A12 bij Zoetermeer. Drie inzittenden werden midden op de snelweg ingerekend. Getuigen spraken van een mogelijke schietpartij in Vught, maar de politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

De melding van het incident aan de Madeliefstraat kwam rond 15.00 uur binnen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, mogelijk was er ruzie tussen meerdere mensen. Volgens de politie is er mogelijk geschoten. Een persoon zou daarbij gewond zijn geraakt. Uit gesprekken met omstanders en het bekijken van camerabeelden werd duidelijk dat er twee personenauto’s waren weggereden na de escalatie. Er was niemand meer aanwezig toen agenten op locatie arriveerden.

Achtervolging bij Zoetermeer

Een van de auto’s werd gezien op de A12 via automatische kentekenherkenning. De politie gaf een stopteken, maar de bestuurder reed door. Agenten hebben daarop de achtervolging ingezet. Op de A12 bij Zoetermeer is de auto tegen de vangrail gebotst. Er raakten geen andere weggebruikers bij betrokken.

Gewapende agenten konden het drietal na de crash arresteren. Twee van de drie inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht. Ze hadden lichte verwondingen. De derde verdachte zit vast op het politiebureau. Zodra de twee gewonden uit het ziekenhuis worden ontslagen, worden ze net zoals de derde verdachte naar het bureau gebracht.

De gecrashte auto wordt weggesleept.

Een woordvoerder van de politie meldt dat de verdachten worden overgedragen aan de politie in Oost-Brabant. Het mogelijke slachtoffer is nog steeds niet in beeld. De politie is nog op zoek naar de andere auto die wegreed uit Vught.

Op het moment is de politie bezig met onderzoek. Of er daadwerkelijk is geschoten wordt nog onderzocht. De Vughtse Madeliefstraat is met linten afgezet. Er zou ook bloed op straat liggen. Een paar uur na het incident wordt ook de Klaproosstraat en de Dovennetelstraat afgezet. Ook daar zou bloed zijn aangetroffen.

Er wordt ook met buurtbewoners gesproken en eventuele camerabeelden worden bekeken.

Mogelijk conflict tussen meerdere personen in Vught.

Na een 'incident' in Vught is zaterdagmiddag een vluchtauto achtervolgd en uiteindelijk gecrasht op de A12 bij Zoetermeer.

Mogelijk conflict tussen meerdere personen in Vught .