Monopoly, maar dan met Sint-Jan, Draak en Korte Putstraat

2000 euro voor herstel van schade na brand bij Jeugd Aktief in Vught

VUGHT - Een extraatje voor de herinrichting, na de brand in het clubhuis van de stichting Jeugd Aktief in Vught. Deze organisatie, die in Vught onder meer De Jeugdweek aan het eind van de zomervakantie organiseert, kreeg zaterdag 2000 euro uit handen van jongeren die mee hebben gedaan aan een talentenprogramma.

26 juni