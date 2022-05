Monumentale boom in Bossche binnenstad is doodziek, is-ie vergiftigd?

Het móet en zal veiliger in Kruis­straat: ‘Het zit vooral in gedrag van mensen’

KRUISSTRAAT - Al jaren strijden ze in Kruisstraat om veiliger wegen, maar het komt maar niet van de grond. Dinsdag werd een nieuw dieptepunt bereikt; twee zware ongevallen, waarvan een met dodelijke afloop. Vijf vragen over de verkeersveiligheid in Kruisstraat.

12 mei