Monumentale lindeboom in Den Bosch moet om na vergiftiging, gemeente doet aangifte

Deze donderdagmiddag zitten gasten van eetcafé De Stip nog te genieten van hun lunch op het buitenterras, ónder de circa 70 jaar oude boom die op sterven na dood is. Het zal niet lang meer duren of de boom wordt verwijderd. ‘In verband met veiligheidsrisico's is het nodig om de boom met spoed te kappen', laat het college van B en W weten.